SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lonza-Investment verlieren können.

Am 09.07.2021 wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 666,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,997 Lonza-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (573,00 CHF), wäre das Investment nun 8 593,28 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,07 Prozent eingebüßt.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at