Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition im Blick 10.06.2026 10:04:15

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nestlé-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72,10 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Nestlé-Aktie investiert, befänden sich nun 1,387 Nestlé-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,73 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 107,81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,81 Prozent vermehrt.

Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 193,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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