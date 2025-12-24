SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nestlé-Investment gewesen.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 73,35 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 13,633 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nestlé-Aktien wären am 23.12.2025 1 061,08 CHF wert, da der Schlussstand 77,83 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 6,11 Prozent gestiegen.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,31 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at