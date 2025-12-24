Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Nestlé-Performance im Blick
|
24.12.2025 10:03:46
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 73,35 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 13,633 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nestlé-Aktien wären am 23.12.2025 1 061,08 CHF wert, da der Schlussstand 77,83 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 6,11 Prozent gestiegen.
Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,31 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
23.12.25
|SIX-Handel: SMI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
23.12.25
|Nestlé-Chef Navratil plant Wachstumsschub trotz Kostensenkungen - Aktie fester (dpa-AFX)
|
23.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
22.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|83,40
|-0,50%