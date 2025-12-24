Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

Nestlé-Performance im Blick 24.12.2025 10:03:46

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nestlé-Investment gewesen.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 73,35 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 13,633 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nestlé-Aktien wären am 23.12.2025 1 061,08 CHF wert, da der Schlussstand 77,83 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 6,11 Prozent gestiegen.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,31 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

18.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
10.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 83,40 -0,50% Nestlé SA (Nestle)

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
