Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Profitabler Nestlé-Einstieg? 09.09.2026 10:03:55

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nestlé eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.09.2025 wurden Nestlé-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,54 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Nestlé-Aktie investierten, hätten nun 13,598 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 093,15 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 08.09.2026 auf 80,39 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,31 Prozent vermehrt.

Nestlé war somit zuletzt am Markt 199,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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