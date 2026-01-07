SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nestlé-Anteile bei 111,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,009 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 855,09 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 06.01.2026 auf 76,16 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,45 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 193,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at