Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Lohnendes Nestlé-Investment?
|
07.01.2026 10:03:58
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet
Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nestlé-Anteile bei 111,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,009 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 855,09 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 06.01.2026 auf 76,16 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,45 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 193,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:01
|Beba und Alfamino: Nestlé ruft Säuglingsnahrung in weiteren Ländern zurück (Spiegel Online)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11:11
|Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall (Financial Times)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|79,98
|-2,39%