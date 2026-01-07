Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

Lohnendes Nestlé-Investment? 07.01.2026 10:03:58

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Nestlé-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nestlé-Anteile bei 111,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,009 Nestlé-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 855,09 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 06.01.2026 auf 76,16 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,45 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 193,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

15:45 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:06 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 79,98 -2,39% Nestlé SA (Nestle)

