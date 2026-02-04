SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nestlé gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nestlé-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nestlé-Papier 111,78 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Nestlé-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,895 Nestlé-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,06 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 03.02.2026 auf 76,08 CHF belief. Damit wäre die Investition 31,94 Prozent weniger wert.

Nestlé war somit zuletzt am Markt 190,86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at