SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Nestlé-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nestlé-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 100,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,930 Nestlé-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 78,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 783,71 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,63 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 198,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at