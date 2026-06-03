Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Hochrechnung
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03.06.2026 10:03:41
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 111,82 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 89,429 Nestlé-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nestlé-Aktie auf 77,76 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 954,03 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 30,46 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Nestlé betrug jüngst 197,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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