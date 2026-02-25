Nestlé Aktie

Nestlé-Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Nestlé-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.02.2025 wurde das Nestlé-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Nestlé-Anteile betrug an diesem Tag 89,02 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,123 Nestlé-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nestlé-Aktie auf 82,94 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,17 CHF wert. Damit wäre die Investition 6,83 Prozent weniger wert.

Nestlé erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

