Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Lukrativer Nestlé-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nestlé-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 112,06 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,924 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nestlé-Aktien wären am 26.05.2026 708,37 CHF wert, da der Schlussstand 79,38 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 29,16 Prozent.

Insgesamt war Nestlé zuletzt 199,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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