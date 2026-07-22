Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investment im Blick 22.07.2026 10:04:24

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Anlegern gebracht.

Nestlé-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,66 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Nestlé-Aktie investiert hat, hat nun 0,955 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,53 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 21.07.2026 auf 84,28 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,47 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Nestlé bezifferte sich zuletzt auf 216,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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