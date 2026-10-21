Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Performance im Blick
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21.10.2026 10:03:28
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht
Am 21.10.2021 wurde das Nestlé-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nestlé-Anteile bei 116,88 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,556 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 83,11 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 711,07 CHF wert. Mit einer Performance von -28,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Nestlé wurde am Markt mit 208,70 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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