Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Nestlé-Investment im Blick
|
28.01.2026 10:04:00
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,18 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 127,910 Nestlé-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 318,24 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 27.01.2026 auf 72,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,82 Prozent abgenommen.
Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 182,10 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
