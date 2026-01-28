Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nestlé-Investment im Blick 28.01.2026 10:04:00

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Nestlé-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,18 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 127,910 Nestlé-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 318,24 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 27.01.2026 auf 72,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,82 Prozent abgenommen.

Nestlé wurde jüngst mit einem Börsenwert von 182,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
19.01.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)