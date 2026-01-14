Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

Nestlé-Investment im Blick 14.01.2026 10:03:57

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Nestlé-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,44 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,996 Nestlé-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 75,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,87 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,13 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 189,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

