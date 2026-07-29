Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Nestlé-Investition im Blick 29.07.2026 10:03:44

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,795 Nestlé-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 724,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,53 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 203,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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