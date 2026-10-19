Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Novartis-Anlage? 19.10.2026 10:04:18

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Novartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.10.2016 wurde die Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,594 Novartis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 124,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,71 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 98,71 Prozent.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 227,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 134,34 0,37% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen