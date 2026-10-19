Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Rentable Novartis-Anlage?
|
19.10.2026 10:04:18
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.10.2016 wurde die Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,594 Novartis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 124,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,71 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 98,71 Prozent.
Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 227,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
19.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|134,34
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.