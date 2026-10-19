SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Novartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.10.2016 wurde die Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,594 Novartis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 124,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,71 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 98,71 Prozent.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 227,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at