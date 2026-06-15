Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Performance im Blick 15.06.2026 10:04:36

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Novartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Novartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Novartis-Papier an diesem Tag bei 85,65 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,168 Novartis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 122,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,53 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 142,53 CHF entspricht einer Performance von +42,53 Prozent.

Novartis war somit zuletzt am Markt 223,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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