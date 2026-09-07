Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Performance im Blick
|
07.09.2026 10:04:00
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Novartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,190 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 129,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,26 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,26 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 237,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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