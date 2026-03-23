Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Performance unter der Lupe
|
23.03.2026 10:04:34
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Novartis-Aktie an diesem Tag bei 71,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,392 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 115,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,91 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,91 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 220,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
23.03.26
|Optimismus in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.03.26
|Press Release: Novartis presents new data on early symptom relief and long-term control in complex skin diseases at AAD 2026 (Dow Jones)
|
20.03.26
|Novartis baut Pipeline aus: Fokus auf neue Krebsmedikamente - Aktie im Plus (Dow Jones)
|
20.03.26
|Press Release: Novartis agrees to acquire a pan-mutant-selective PI3KALPHA> inhibitor, strengthening its breast cancer pipeline (Dow Jones)
|
18.03.26
|Börse Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18.03.26
|SMI aktuell: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|125,80
|-1,14%