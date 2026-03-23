SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Novartis-Aktie an diesem Tag bei 71,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,392 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 115,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,91 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,91 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 220,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at