SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Am 05.01.2021 wurde das Novartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Novartis-Papiers betrug an diesem Tag 78,46 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,746 Novartis-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 396,92 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Anteils am 30.12.2025 auf 109,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,69 Prozent angewachsen.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 208,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at