Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Lohnende Novartis-Investition? 12.10.2026 10:03:45

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Novartis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Novartis-Anteile an diesem Tag 72,56 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Novartis-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,811 Novartis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 119,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 413,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 218,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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