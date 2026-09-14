Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Lukrativer Novartis-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Novartis-Papier bei 74,69 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 13,389 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 500,15 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Anteils am 11.09.2026 auf 112,04 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 50,01 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 204,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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