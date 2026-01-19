SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Novartis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,120 Novartis-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,42 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 16.01.2026 auf 115,60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 129,42 CHF, was einer positiven Performance von 29,42 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 219,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

