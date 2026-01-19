Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Performance im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht
Novartis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,120 Novartis-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,42 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 16.01.2026 auf 115,60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 129,42 CHF, was einer positiven Performance von 29,42 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 219,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Press Release: Novartis ianalumab receives FDA Breakthrough Therapy designation for Sjögren's disease (Dow Jones)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)