Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Rentabler Novartis-Einstieg? 08.06.2026 10:04:23

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novartis-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,08 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 103,008 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 152,86 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 05.06.2026 auf 117,98 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,53 Prozent.

Insgesamt war Novartis zuletzt 216,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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