Rentable Novartis-Investition? 02.02.2026 10:04:30

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Novartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novartis-Anteile betrug an diesem Tag 76,43 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 130,839 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.01.2026 14 996,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 114,62 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,97 Prozent.

Insgesamt war Novartis zuletzt 217,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
