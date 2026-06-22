Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Novartis-Einstieg? 22.06.2026 10:04:20

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.06.2021 wurde die Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Novartis-Aktie an diesem Tag bei 81,31 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 12,298 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 454,91 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 19.06.2026 auf 118,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,49 Prozent gesteigert.

Novartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 216,51 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten