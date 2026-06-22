SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.06.2021 wurde die Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Novartis-Aktie an diesem Tag bei 81,31 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 12,298 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 454,91 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 19.06.2026 auf 118,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,49 Prozent gesteigert.

Novartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 216,51 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at