Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Hochrechnung
|
25.05.2026 10:03:55
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Novartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Novartis-Papiers betrug an diesem Tag 75,30 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,328 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 119,46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,64 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 58,64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Novartis eine Börsenbewertung in Höhe von 218,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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