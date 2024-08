SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Novartis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,200 Novartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 16.08.2024 119,41 CHF wert, da der Schlussstand 99,47 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 19,41 Prozent.

Novartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 194,63 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at