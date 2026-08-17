Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Lohnende Novartis-Investition?
|
17.08.2026 10:04:12
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 17.08.2021 wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,21 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,216 Novartis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 122,44 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,93 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48,93 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 223,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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