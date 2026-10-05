Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Novartis-Performance im Blick 05.10.2026 10:03:43

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Novartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Novartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,23 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,464 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1 333,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 116,34 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,37 Prozent angezogen.

Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 213,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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