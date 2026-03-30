SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,59 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,889 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 119,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 535,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,56 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Novartis eine Marktkapitalisierung von 218,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at