Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Frühe Anlage 09.11.2026 10:03:46

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Novartis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Novartis-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,92 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,390 Novartis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 133,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,04 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,04 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 244,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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