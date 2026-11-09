Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Frühe Anlage
|
09.11.2026 10:03:46
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Novartis-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,92 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,390 Novartis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 133,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,04 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,04 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 244,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Novartis-Aktie höher: Nach Tumorfällen untersucht FDA Risiko bei Zolgensma-Gentherapie (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Novartis-Aktie in Rot: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
05.11.26
|Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|146,80
|0,78%