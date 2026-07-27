SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Novartis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,62 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Novartis-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,457 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 126,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,93 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84,93 Prozent.

Insgesamt war Novartis zuletzt 232,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at