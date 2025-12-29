Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Investmentbeispiel
|
29.12.2025 10:03:51
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Novartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,33 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,448 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 370,51 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 23.12.2025 auf 110,10 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,05 Prozent.
Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 209,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|118,10
|1,68%