SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novartis-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Novartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,33 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,448 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 370,51 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 23.12.2025 auf 110,10 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,05 Prozent.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 209,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at