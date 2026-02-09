Novartis Aktie

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Lukratives Novartis-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Novartis-Aktie bei 58,98 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,695 Novartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novartis-Anteile wären am 06.02.2026 203,38 CHF wert, da der Schlussstand 119,96 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103,38 Prozent zugenommen.

Novartis wurde am Markt mit 228,88 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
