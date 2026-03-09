SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Novartis-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60,49 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,531 Novartis-Papiere. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 06.03.2026 2 037,62 CHF wert, da der Schlussstand 123,26 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,76 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Novartis eine Börsenbewertung in Höhe von 235,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at