Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Novartis-Investment 03.08.2026 10:03:45

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novartis-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Novartis-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Novartis-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,19 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Novartis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,617 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 31.07.2026 1 344,09 CHF wert, da der Schlussstand 126,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +34,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 231,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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