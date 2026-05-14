SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 405,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 2,468 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 883,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 180,38 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 118,04 Prozent.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich zuletzt auf 22,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at