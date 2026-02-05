Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lukrativer Partners Group-Einstieg?
|
05.02.2026 10:03:18
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 940,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,638 Partners Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (1 001,00 CHF), wäre die Investition nun 10 648,94 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 25,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)