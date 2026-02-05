SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Partners Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 940,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,638 Partners Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (1 001,00 CHF), wäre die Investition nun 10 648,94 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 25,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at