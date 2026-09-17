Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Lukrativer Partners Group-Einstieg? 17.09.2026 10:03:26

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Partners Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 041,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0,960 Partners Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 619,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 594,72 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 40,53 Prozent gleich.

Partners Group wurde am Markt mit 16,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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