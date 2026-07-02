SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Partners Group-Papiers betrug an diesem Tag 1 417,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,055 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 778,84 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 01.07.2026 auf 677,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 52,21 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Partners Group eine Börsenbewertung in Höhe von 17,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at