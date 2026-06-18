Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Profitable Partners Group-Anlage? 18.06.2026 10:04:37

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr gekostet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.06.2025 wurde das Partners Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 014,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,099 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,36 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 17.06.2026 auf 713,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,64 Prozent.

Partners Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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