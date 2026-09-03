SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 455,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 21,978 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 672,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 786,81 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 47,87 Prozent.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 17,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at