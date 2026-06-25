Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Partners Group-Investition
|
25.06.2026 10:04:10
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Partners Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Partners Group-Aktie 817,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,223 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 649,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 793,59 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,64 Prozent verringert.
Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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