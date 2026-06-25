Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Partners Group-Investition 25.06.2026 10:04:10

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Partners Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Partners Group-Aktie 817,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,223 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 649,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 793,59 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,64 Prozent verringert.

Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Partners Group

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten