Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lohnendes Partners Group-Investment?
|
05.03.2026 10:03:31
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 890,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,112 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 93,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 833,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,47 Prozent eingebüßt.
Partners Group wurde am Markt mit 21,28 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start schwächer (finanzen.at)