SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Partners Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 890,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,112 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 93,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 833,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,47 Prozent eingebüßt.

Partners Group wurde am Markt mit 21,28 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at