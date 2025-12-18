SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Partners Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Partners Group-Anteile bei 998,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Partners Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,014 Partners Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 499,30 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 17.12.2025 auf 948,60 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 499,30 CHF entspricht einer negativen Performance von 5,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 24,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at