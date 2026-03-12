Partners Group Aktie

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Partners Group-Investition 12.03.2026 10:03:19

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 122,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,891 Partners Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 719,07 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 11.03.2026 auf 806,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,09 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich zuletzt auf 20,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

