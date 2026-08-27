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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Partners Group-Investition im Blick 27.08.2026 10:03:21

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Partners Group-Aktie an diesem Tag bei 1 623,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,616 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 735,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,69 Prozent eingebüßt.

Partners Group war somit zuletzt am Markt 18,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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