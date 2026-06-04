Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Partners Group-Investition
|
04.06.2026 10:04:00
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 5 Jahren bedeutet
Partners Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Partners Group-Anteile an diesem Tag bei 1 365,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,733 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 686,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,15 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 49,68 Prozent vermindert.
Partners Group wurde am Markt mit 21,17 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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