Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Partners Group-Investition
|
12.02.2026 10:03:36
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 117,50 CHF. Bei einem Partners Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,089 Partners Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,14 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 11.02.2026 auf 951,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 14,86 Prozent gleich.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 25,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel: SMI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI mittags in Grün (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)