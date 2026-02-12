Partners Group Aktie

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 117,50 CHF. Bei einem Partners Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,089 Partners Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,14 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 11.02.2026 auf 951,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 14,86 Prozent gleich.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 25,55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

